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Общество

Патриархи Болгарии и России благословили рисунки детей по случаю праздника

18:2405.03.2018
(обновлено: 18:43 05.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВизит патриарха Кирилла в Болгарию. День второйВизит патриарха Кирилла в Болгарию. День второй
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Святейшие Патриархи Болгарии и России Неофит и Кирилл посетили выставку детских талантов, посвященную 140-летию освобождения страны от османского ига. 

140 лет назад русские солдаты вместе с болгарскими ополченцами сражались за освобождение Болгарии из-под ига Османской империи. Битва на Шипкинском перевале стала одним из ключевых и самых знаменитых эпизодов русско-турецкой войны. 

Русские герои: история подвига на Шипке
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЦелью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Османской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Молитва, Григорова Елизавета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Целью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Османской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.«В Балканах», Ершова Мария
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.В засаде, Гусева Анастасия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Бой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвгуст 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Битва при Шипке, Алексеева Софья
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Август 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковС осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.В окопе, Ивлева Олеся
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
С осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗа три с лишним месяца "Шипкинского сидения" — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.Шипка. 1877, Гудович Наталья
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
За три с лишним месяца "Шипкинского сидения" — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Белый генерал, Шестакова Мария
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоследовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.Убиенные, Михайлов Максим
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Последовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Вечная память, Акишина София
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
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Рисунки детей Болгарии и России – это совместный проект Международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой, "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и медиахолдинга "Стандарт" (Болгария). 

Цель этого проекта – представить знаменательный юбилей глазами молодого поколения. В художественном конкурсе "140 лет вместе. Россия — Болгария" принимают участие школьники и студенты художественных учебных заведений двух стран. 

В течение недели полотна находились в открытой экспозиции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", а затем отправились в Софию. Выставка, организованная в фойе Grand Hotel Sofia, была благословлена двумя святыми отцами незадолго до обеда, который Болгарская православная церковь подала перед отъездом высокопоставленного гостя – Патриарха Московского и всея Руси. 

Главный редактор газеты "Стандарт" Славка Бозукова рассказала Патриарху Кириллу о совместной инициативе. "Мы организовали эту выставку, потому что хотим сохранить ценности православной веры и христианства среди молодого поколения", – сказала она. По словам Бозуковой, "будущее есть у той веры, которая уже сейчас глубоко укоренена в сердцах детей". 

Разделив мнение журналиста, высокопоставленный гость отметил, что именно в этом состоит миссия каждой церкви. Оба патриарха были впечатлены детскими интерпретациями драматических исторических событий, которые произошли 140 лет назад. 

Ранее на торжественной соборной литургии в кафедральном храме-памятнике Святого Александра Невского, посвященной 140-летию учреждения экзархата Болгарской православной церкви, Патриархи двух стран подчеркнули, что только в единстве видится им будущее Православной церкви. Патриарх Кирилл отметил величие подвига сотен русских солдат и болгарских ополченцев. 


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