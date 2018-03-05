Патриархи Болгарии и России благословили рисунки детей по случаю праздника

В июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.



На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.