Патриархи Болгарии и России благословили рисунки детей по случаю праздника

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Святейшие Патриархи Болгарии и России Неофит и Кирилл посетили выставку детских талантов, посвященную 140-летию освобождения страны от османского ига.
140 лет назад русские солдаты вместе с болгарскими ополченцами сражались за освобождение Болгарии из-под ига Османской империи. Битва на Шипкинском перевале стала одним из ключевых и самых знаменитых эпизодов русско-турецкой войны.
На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
Цель этого проекта – представить знаменательный юбилей глазами молодого поколения. В художественном конкурсе "140 лет вместе. Россия — Болгария" принимают участие школьники и студенты художественных учебных заведений двух стран.
В течение недели полотна находились в открытой экспозиции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", а затем отправились в Софию. Выставка, организованная в фойе Grand Hotel Sofia, была благословлена двумя святыми отцами незадолго до обеда, который Болгарская православная церковь подала перед отъездом высокопоставленного гостя – Патриарха Московского и всея Руси.
Главный редактор газеты "Стандарт" Славка Бозукова рассказала Патриарху Кириллу о совместной инициативе. "Мы организовали эту выставку, потому что хотим сохранить ценности православной веры и христианства среди молодого поколения", – сказала она. По словам Бозуковой, "будущее есть у той веры, которая уже сейчас глубоко укоренена в сердцах детей".
Разделив мнение журналиста, высокопоставленный гость отметил, что именно в этом состоит миссия каждой церкви. Оба патриарха были впечатлены детскими интерпретациями драматических исторических событий, которые произошли 140 лет назад.
Ранее на торжественной соборной литургии в кафедральном храме-памятнике Святого Александра Невского, посвященной 140-летию учреждения экзархата Болгарской православной церкви, Патриархи двух стран подчеркнули, что только в единстве видится им будущее Православной церкви. Патриарх Кирилл отметил величие подвига сотен русских солдат и болгарских ополченцев.