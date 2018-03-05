Отделение "Евро-азиатского геофизического общества" признали иноагентом

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Саратовское отделение общественной организации "Евро-азиатское геофизическое общество" включено в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, сообщается на сайте Минюста РФ в понедельник.

"В соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" 05.03.2018 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено саратовское региональное отделение межрегиональной общественной организации "Евро-азиатское геофизическое общество". Решение о включении указанной организации в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления", — говорится в сообщении.