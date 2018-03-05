В Минобрнауки рассказали о новых правилах получения кредитов на образование

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новые правила предоставления образовательных кредитов студентам российских вузов, которые утвердил кабмин, облегчат процедуру их получения и пролонгацию договора, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее правительство России утвердило регламент государственной поддержки предоставления образовательных кредитов. Согласно установленным условиям, постановление сохраняет данный вид кредитования как один из самых доступных видов, обеспечивая минимальную процентную ставку, отсутствие каких-либо дополнительных взносов и плат и максимально длительный период — до 120 месяцев после окончания обучения, в течение которого можно приступить к его погашению.

"Утвержденные правила существенно облегчают бюрократические процедуры получения кредита, а также регламентируют процедуру пролонгации кредитного договора в случае продолжения освоения обучающимся других образовательных программ с сохранением предоставленных условий. Теперь для продления кредитного договора студенту будет необходимо подписать лишь дополнительное соглашение, избегая первоначальных процедур нового рассмотрения от банка", — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказывала, что ведомство завершает работу над правовой базой по выдаче образовательных кредитов и в ближайшее время намерено заключить соответствующее соглашение с банковским сектором. В пресс-службе министерства уточнили, что в настоящее время Минобрнауки ведет работу над заключением соглашения о сотрудничестве со Сбербанком.

В 2017 году СМИ сообщали, что российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. Как пояснили тогда в Минобрнауки, в декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанком было принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов. Минобрнауки тогда сообщило, что ведет необходимую работу по возобновлению выдачи образовательных кредитов в максимально короткие сроки.

Позднее в министерстве заявили, что проанализировали практику предоставления образовательных кредитов в России и направили результаты в правительство. Как пояснили тогда в ведомстве, выработкой конкретных предложений занимается Минфин.