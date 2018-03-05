Минздрав проработает предложения по взносам на ОМС для неработающих

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минздрав РФ до конца апреля должен подготовить предложения по порядку исчисления взносов на ОМС для неработающих граждан, следует из материалов на сайте правительства РФ.

"Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополнительно проработать и представить согласованные предложения о совершенствовании порядка исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также о целесообразности перераспределения полномочий по указанному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поручение должно быть исполнено до 30 апреля 2018 года.

Сейчас за неработающее население взносы по обязательному медицинскому страхованию платят субъекты РФ. Это достаточно большая сумма: по данным Счетной палаты РФ, она составляет порядка 618 миллиардов рублей в год — это почти 7% расходной части региональных бюджетов.