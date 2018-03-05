Путин ознакомился с последними достижениями в сфере транспорта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с последними достижениями в транспортной сфере, посетив выставку съезда Союза транспортников России.

Глава государства остановился у стенда "Морской и речной транспорт", где ему рассказали о реализации проекта порт "Восточный" и как идет комплексное развитие Мурманского транспортного узла, включая возведения комплекса перегрузки угля "Лавна".

По словам руководителей отрасли, грузооборот угля в 2017 году в порте "Восточный" составил 23,2 миллиона тонн.

Министр транспорта Максим Соколов рассказал о ведущихся работах по строительству автодороги "Таврида": готовность трассы составляет 26 %, на 80% — готовность автомобильных подъездов к Крымскому мосту.

Президент также оценил возможности проекта широтной скоростной магистрали через Неву в Санкт-Петербурге с расчётной скоростью движения 120 км/ч.

Путину продемонстрировали составляющие проекта Цифровой платформы транспортного комплекса, которая позволит реализовать проект "Один пояс — один путь", обеспечивающий быстрый транзит грузов между Китаем и Европой. Цифровая платформа включает различные сервисы, среди которых всевозможные системы контроля грузов, а также специальная пломба, обеспечивающая создание "зеленого коридора" через территорию России.

Также Путин назвал интересным образовательный проект по созданию студенческого технокампуса для будущих транспортников "Образцово".