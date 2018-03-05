Путин призвал задействовать новые технологии при строительстве дорог

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Для строительства новых дорог в России и приведения в порядок уже существующих потребуются новые технологии и материалы, необходимо шире использовать также контракты жизненного цикла, чтобы подрядчик нес прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза транспортников России.

"Конечно, нужно задействовать новые технологии и материалы, которые повысят качество дорожного полотна и его долговечность, а значит, и безопасность дорожного движения. Здесь также необходимо шире использовать контракты жизненного цикла, когда подрядчик несет прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы", — сказал Путин.

Для решения задачи по строительству новых дорог, отметил глава государства, "потребуется привлечь большой объем частных средств". "И мы системно поддержим инвесторов, которые вкладывают средства в инфраструктуру. Запустим новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека, повысим привлекательность объектов автодорог за счет освоения придорожных территорий", — добавил он.

Выступая с обращением к Федеральному Собранию, Путин заявил, что в ближайшие 6 лет расходы на строительство автодорог нужно удвоить до 11 триллионов рублей.