Путин призвал задействовать новые технологии при строительстве дорог

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Для строительства новых дорог в России и приведения в порядок уже существующих потребуются новые технологии и материалы, необходимо шире использовать также контракты жизненного цикла, чтобы подрядчик нес прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза транспортников России.
Для решения задачи по строительству новых дорог, отметил глава государства, "потребуется привлечь большой объем частных средств". "И мы системно поддержим инвесторов, которые вкладывают средства в инфраструктуру. Запустим новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека, повысим привлекательность объектов автодорог за счет освоения придорожных территорий", — добавил он.
Выступая с обращением к Федеральному Собранию, Путин заявил, что в ближайшие 6 лет расходы на строительство автодорог нужно удвоить до 11 триллионов рублей.