Российская электронная школа заработает в полном объеме в 2018 году

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская электронная школа, которая предполагает дистанционный доступ для учителей и учеников к учебным и методическим материалам, заработает в полном объеме в 2018 году, заявил замминистра образования и науки России Павел Зенькович.

"В этом году у нас запланирован запуск российской электронной школы уже в полном объеме. Мы уверены, что это будет бесценным ресурсом. Мы будем использовать технологии XXI века, чтобы снять проблему доступа учителей и учеников к материалам", — сказал Зенькович.

"Это будет большой ресурс, в котором и учителя, и ученики смогут для себя находить все необходимые материалы: и учебники, и методические материалы, и различные материалы по допобразованию, и открытые уроки лучших учителей", — отметил замминистра.

Минобрнауки России работает над созданием портала "Российская электронная школа" по поручению президента Российской Федерации. Планируется, что проект обобщит педагогический опыт электронного обучения, накопленный в стране и за рубежом, а учащиеся смогут получить общее образование либо полностью, либо частично с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий.