Нарколог оценил идею ужесточения контроля за состоянием водителей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Усиление контроля в РФ за состоянием водителей будет способствовать сокращению числа случаев пьяного вождения, считает руководитель Центра наркологии — филиала ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Татьяна Клименко.

Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву и МВД расширить сеть организаций, которые занимаются освидетельствованием пьяных водителей.

"Любой контроль работает на улучшение ситуации, поэтому чем больше будет установлен контроль за трезвостью водителей, чем меньше лазеек мы оставим для водителей, и тем меньше будет пьяных водителей", — сказала Клименко РИА Новости.

По ее словам, существуют специальные образовательные программы как для врачей, так и для среднего медицинского персонала, которые позволяют быстро подготовить специалистов для работы в таких центрах.