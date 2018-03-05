Нарколог оценил идею ужесточения контроля за состоянием водителей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Усиление контроля в РФ за состоянием водителей будет способствовать сокращению числа случаев пьяного вождения, считает руководитель Центра наркологии — филиала ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" Татьяна Клименко.
"Любой контроль работает на улучшение ситуации, поэтому чем больше будет установлен контроль за трезвостью водителей, чем меньше лазеек мы оставим для водителей, и тем меньше будет пьяных водителей", — сказала Клименко РИА Новости.
По ее словам, существуют специальные образовательные программы как для врачей, так и для среднего медицинского персонала, которые позволяют быстро подготовить специалистов для работы в таких центрах.