Путин поручил проработать создание экологичного транспортного парка

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать создание в России экологичного транспортного парка, при этом обновление должно быть естественным и выгодным без чрезмерной нагрузки на транспортные компании.

"Вместе с обновлением дорожной сети страны нам необходимо делать более современным, экологичным и транспортный парк. При этом хочу особо подчеркнуть: важно не создать чрезмерную необоснованную нагрузку на наши компании, надо предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка транспортных средств максимально эффективным. Процесс обновления должен быть естественным, гибким и выгодным. Я прошу правительство совместно с деловыми кругами проработать эти вопросы", — сказал Путин на съезде транспортников в понедельник.