Путин пообещал продолжать укрепление кадрового потенциала спецслужб

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Работа по укреплению кадрового потенциала спецслужб будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии ФСБ РФ.
По его словам, ветераны органов безопасности также не обделены вниманием властей.
"Важно окружить заботой и вниманием ветеранов органов безопасности, поддержать. Хочу на это обратить особое внимание, я знаю, что это делается в службе, тем не менее, скажу, поддержать семьи наших боевых товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей — это наш общий святой долг", — добавил он.
Путин поблагодарил личный состав ФСБ и руководство службы за добросовестную и эффективную работу, грамотное и оперативное решение поставленных задач.