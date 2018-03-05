Путин пообещал продолжать укрепление кадрового потенциала спецслужб

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Работа по укреплению кадрового потенциала спецслужб будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии ФСБ РФ.

"Мы продолжим работу, связанную с укреплением кадрового потенциала спецслужб, будем последовательно решать социальные, жилищные, другие вопросы сотрудников, повышать денежное довольствие и уровень пенсионного обеспечения", — сказал он.

По его словам, ветераны органов безопасности также не обделены вниманием властей.

"Важно окружить заботой и вниманием ветеранов органов безопасности, поддержать. Хочу на это обратить особое внимание, я знаю, что это делается в службе, тем не менее, скажу, поддержать семьи наших боевых товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей — это наш общий святой долг", — добавил он.

Путин поблагодарил личный состав ФСБ и руководство службы за добросовестную и эффективную работу, грамотное и оперативное решение поставленных задач.