Предпрофессиональный экзамен в Москве за год сдали две тысячи школьников

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более двух тысяч школьников сдали предпрофессиональный экзамен в Москве в 2017 году, сообщила заместитель руководителя департамента образования Москвы Татьяна Васильева на заседании комиссии по образованию в Мосгордуме.

"Итогом изучения предпрофессиональных курсов и дисциплин стал предпрофессиональный экзамен, который в прошлом году уже сдали более двух тысяч обучающихся", — сказала она.

Васильева заметила, что уже второй год вузы-партнёры программы предпрофессионального образования учитывают достижения московских школьников в виде дополнительных баллов при поступлении. "Все вузы-партнеры так или иначе учитывают успешно сданный предпрофессиональный экзамен, успех на предпрофессиональной олимпиаде, победу или призерство в соответствующей конференции, и дают дополнительно от 3 до 10 баллов. Когда речь идёт об основаниях приема для старшеклассников, это очень существенная преференция для школьников", — подчеркнула она.