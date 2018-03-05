МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обстановка в сфере борьбы с терроризмом требует постоянного внимания, это одна из ключевых задач ФСБ, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"За последние годы было сделано много для развития потенциала ФСБ. Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав. И сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед службой задач", — сказал Путин на коллегии ФСБ.

"Ключевая из них — это борьба с терроризмом", — заявил он.

"Обстановка требует постоянного внимания и высочайшей собранности", — добавил президент.