Фуксия, деним и море блеска: дизайнеры дали советы к весенне-летнему сезону

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Весенне-летний модный сезон встретит россиян массой "блестящих идей" с пайетками, множеством ярких цветов в одежде, а также напомнит о духе времени "нулевых" джинсовыми образами и объемными комбинезонами. Российские дизайнеры рассказали РИА Новости, как не потеряться в обилии модных тенденций и вспомнить забытый последними десятилетиями гардероб.

Жизнь "в розовых очках"

По мнению дизайнера Маруси Низовцовой, основной акцент при выборе одежды в весенне-летнем сезоне следует делать на розовый цвет. Он будет отлично гармонировать с близкими ему "разбавленными" оттенками фуксии и дополнит другие яркие цветовые композиции в образе.

"Супертренд – это фуксия и все розовые насыщенные оттенки. Они идут в сочетании с оттенками теплого желтого – "цветом желтка". Если о цвете говорить, то в моде цветовые сочетания, как в картинах Марка Ротко: это розово-желтый, зеленый с синим. Но очень важно попасть в нужный оттенок розового, нужный оттенок желтого, зеленого и синего. Тем не менее: чем ярче, тем лучше", — рассказала Низовцова.

С ней согласна и дизайнер Юля Прохорова, которая предложила миксовать сочную фуксию и неон с нежными пастельными оттенками.

"Большее внимание стоит уделить нежно-фиалковому цвету. Вся палитра от фиолетового и сиреневого до розового и пудрового будет на пике популярности. К тому же они отлично сочетаются между собой", — уверена собеседница агентства.

Нежная весна или сложный принт

По словам Прохоровой, одним из главных трендов нового сезона будет цветочный принт. "Это же весна! Цветы, мне кажется, будут вечно актуальны, они удерживают лидирующие позиции из сезона в сезон. Это могут быть различные вариации: ткани с цветочным принтом, аксессуары в виде цветов, вышивки и так далее", — отметила она.

Дизайнер Маруся Низовцова также предлагает добавить в гардероб вещи с печатью на ткани. Принт при этом должен отсылать к работам знаменитых художников современного искусства, добавила она.

"А-ля поп-арт Энди Уорхола: его известные супы (банки с супом "Кэмпбелл", которые изображал художник), такие интересные сложные принты, и они располагаются не локально на изделии, а мозаикой. То есть мы берем эту банку с супом, и она на изделии размещается копированием", — пояснила эксперт.

Назад в будущее: пайетки и глиттер

Дизайнер Ядвига Шишкина предлагает российским женщинам добавить в образ пайетки. Данный декоративный элемент может стать украшением любого гардероба и быть при этом различных размеров и форм.

"Этот тренд останется с нами в ближайшие несколько сезонов. К примеру, если в предыдущие сезоны в моде был бархат, то сейчас – заход с блесток и пайеток разных цветов и фактур", — рассказала Шишкина.

По мнению Низовцовой, разнообразить вещь поможет бахрома из блестящих нитей. "Блеск, но в разряде бахромы: новогодне-елочная тема, в блестках тренд – "новогодний дождь" и какие-либо струящиеся резаные ткани", — добавила она.

Кроме того, по словам Шишкиной, в обуви также можно придерживаться "золотого правила": сапоги, туфли, босоножки и другие изделия могут состоять из блестящих фактур.

"Серебряные, золотые вещи и обувь – это сохраняется. Не могу сказать, что это явный тренд, но это очень интересный вопрос: говорят, что всегда, когда не очень благоприятная экономическая ситуация, блеск и золото всегда остаются, потому что хочется какого-то праздника", — дополнила эксперт.

Джинсовый монохром и спорт-шик

Шишкина считает, что наступающие модные тенденции отсылают к эпохе "нулевых": джинсовые комплекты, широкие штаны, объемные футболки и толстовки – остается только экспериментировать.

"Мы видим очень много 2000-х: в спортивном стиле линия нижнего белья опять выводится наверх над брюками, то есть имитирует низко-спущенные штаны. Все, что было модно в двухтысячных – это снова становится трендами, но по-другому переосмысливается и визуально возвращает нас к тому времени", — сказала она.

В свою очередь Низовцова предлагает добавить в свой гардероб комбинезон свободного кроя и "вареный" деним.

"Отсыл комбинезона идет к форме каких-то летчиков, униформе. Облегающих силуэтов комбинезонов вообще нет, все очень свободные – рабочие, комбинезоны летчиков. Чаще всего выполнены из грубых тканей", — пояснила эксперт.

Дизайнер также посоветовала уравновешивать сложные комплекты: если весь силуэт тяжелый и выполнен из грубой ткани, то в образ нужно включить "изящную и легкую обувь" и наоборот.

А вот Юлия Прохорова посоветовала обратить внимание на брючные костюмы, которые не первый сезон остаются в категории маст-хэв любой модницы.