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Общество

Фуксия, деним и море блеска: дизайнеры дали советы к весенне-летнему сезону

14:0305.03.2018
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© AP Photo / Arnulfo FrancoМодель во время показа коллекции дизайнера Marciscano на Неделе моды в ПанамеМодель во время показа коллекции дизайнера Marciscano на Неделе моды в Панаме
© AP Photo / Arnulfo Franco

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Весенне-летний модный сезон встретит россиян массой "блестящих идей" с пайетками, множеством ярких цветов в одежде, а также напомнит о духе времени "нулевых" джинсовыми образами и объемными комбинезонами. Российские дизайнеры рассказали РИА Новости, как не потеряться в обилии модных тенденций и вспомнить забытый последними десятилетиями гардероб.

Жизнь "в розовых очках"

По мнению дизайнера Маруси Низовцовой, основной акцент при выборе одежды в весенне-летнем сезоне следует делать на розовый цвет. Он будет отлично гармонировать с близкими ему "разбавленными" оттенками фуксии и дополнит другие яркие цветовые композиции в образе.

Краски
© Fotolia / Grafvision
Назван главный цвет 2018 года

"Супертренд – это фуксия и все розовые насыщенные оттенки. Они идут в сочетании с оттенками теплого желтого – "цветом желтка". Если о цвете говорить, то в моде цветовые сочетания, как в картинах Марка Ротко: это розово-желтый, зеленый с синим. Но очень важно попасть в нужный оттенок розового, нужный оттенок желтого, зеленого и синего. Тем не менее: чем ярче, тем лучше", — рассказала Низовцова.

С ней согласна и дизайнер Юля Прохорова, которая предложила миксовать сочную фуксию и неон с нежными пастельными оттенками.

"Большее внимание стоит уделить нежно-фиалковому цвету. Вся палитра от фиолетового и сиреневого до розового и пудрового будет на пике популярности. К тому же они отлично сочетаются между собой", — уверена собеседница агентства.

Нежная весна или сложный принт

По словам Прохоровой, одним из главных трендов нового сезона будет цветочный принт. "Это же весна! Цветы, мне кажется, будут вечно актуальны, они удерживают лидирующие позиции из сезона в сезон. Это могут быть различные вариации: ткани с цветочным принтом, аксессуары в виде цветов, вышивки и так далее", — отметила она.

Мода
© Depositphotos / jannabantan
Жертвы моды: какая одежда нас убивает

Дизайнер Маруся Низовцова также предлагает добавить в гардероб вещи с печатью на ткани. Принт при этом должен отсылать к работам знаменитых художников современного искусства, добавила она.

"А-ля поп-арт Энди Уорхола: его известные супы (банки с супом "Кэмпбелл", которые изображал художник), такие интересные сложные принты, и они располагаются не локально на изделии, а мозаикой. То есть мы берем эту банку с супом, и она на изделии размещается копированием", — пояснила эксперт.

Назад в будущее: пайетки и глиттер

Дизайнер Ядвига Шишкина предлагает российским женщинам добавить в образ пайетки. Данный декоративный элемент может стать украшением любого гардероба и быть при этом различных размеров и форм.

"Этот тренд останется с нами в ближайшие несколько сезонов. К примеру, если в предыдущие сезоны в моде был бархат, то сейчас – заход с блесток и пайеток разных цветов и фактур", — рассказала Шишкина.

По мнению Низовцовой, разнообразить вещь поможет бахрома из блестящих нитей. "Блеск, но в разряде бахромы: новогодне-елочная тема, в блестках тренд – "новогодний дождь" и какие-либо струящиеся резаные ткани", — добавила она.

Кроме того, по словам Шишкиной, в обуви также можно придерживаться "золотого правила": сапоги, туфли, босоножки и другие изделия могут состоять из блестящих фактур.

"Серебряные, золотые вещи и обувь – это сохраняется. Не могу сказать, что это явный тренд, но это очень интересный вопрос: говорят, что всегда, когда не очень благоприятная экономическая ситуация, блеск и золото всегда остаются, потому что хочется какого-то праздника", — дополнила эксперт.

В ритме страсти и огня: модные новинки для танцоров фламенко
© AFP 2018 / Cristina Quicler Двадцать четвертый Международный салон моды фламенко проходит в Испании с 1 по 4 февраля.Модели во время показа коллекции Aurora Gavino на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Cristina Quicler 
Двадцать четвертый Международный салон моды фламенко проходит в Испании с 1 по 4 февраля.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerЗа четыре дня на подиумах в Севилье будут показаны более 1500 нарядов, созданных для танцоров фламенко.Модель во время показа коллекции Aurora Gavino на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
За четыре дня на подиумах в Севилье будут показаны более 1500 нарядов, созданных для танцоров фламенко.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerСвои новые коллекции на модный салон в Севилью привезли 50 дизайнеров со всей Испании.Модель во время показа коллекции Aurora Gavino на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Свои новые коллекции на модный салон в Севилью привезли 50 дизайнеров со всей Испании.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerТрадиционное платье - неотъемлемый элемент образа танцовщицы фламенко. Оно называется bata de cola.Показ коллекции дизайнера Pedro Bejar на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Традиционное платье - неотъемлемый элемент образа танцовщицы фламенко. Оно называется bata de cola.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerЧаще всего платье для фламенко длинное, почти до пола.Показ коллекции дизайнера Pedro Bejar на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Чаще всего платье для фламенко длинное, почти до пола.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerМатериал для создания традиционных танцевальных платьев всегда яркий, часто разноцветный или в горошек.Модель во время показа коллекции Luis Fernandez на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Материал для создания традиционных танцевальных платьев всегда яркий, часто разноцветный или в горошек.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerПлатье обязательно украшено оборками, воланами с широким подолом, игра с которым во время танца является неотъемлемой частью фламенко.Модели во время показа коллекции Luis Fernandez на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Платье обязательно украшено оборками, воланами с широким подолом, игра с которым во время танца является неотъемлемой частью фламенко.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerПоказ коллекции дизайнера Pilar Vera.Модель во время показа коллекции дизайнера Pilar Vera на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Показ коллекции дизайнера Pilar Vera.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerПлатье из коллекции дизайнера Alejandro Santizo.Показ коллекции дизайнера Alejandro Santizo на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Платье из коллекции дизайнера Alejandro Santizo.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerМодели во время показа коллекции дизайнера Alejandro Santizo.Модели во время показа коллекции дизайнера Alejandro Santizo на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Модели во время показа коллекции дизайнера Alejandro Santizo.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerПоказ коллекции дизайнера Alejandro Santizo.Модели во время показа коллекции дизайнера Alejandro Santizo на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Показ коллекции дизайнера Alejandro Santizo.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerИспанская шаль с очень длинными кистями — один из классических атрибутов женского танца фламенко. Платок может то закручиваться вокруг стана танцовщицы, подчеркивая женский силуэт, то падать с плеч как встревоженная птица.Модель во время показа коллекции дизайнера Angeles Copete на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Испанская шаль с очень длинными кистями — один из классических атрибутов женского танца фламенко. Платок может то закручиваться вокруг стана танцовщицы, подчеркивая женский силуэт, то падать с плеч как встревоженная птица.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerПоказ коллекции дизайнера Patricia Bazarot.Модель во время показа коллекции дизайнера Patricia Bazarot на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Показ коллекции дизайнера Patricia Bazarot.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerМодель демонстрирует платье из коллекции дизайнера Lina.Модель во время показа коллекции дизайнера Lina на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Модель демонстрирует платье из коллекции дизайнера Lina.
© AFP 2018 / Cristina QuiclerПоказ коллекции дизайнера Lina на международной неделе моды фламенко в Севилье.Показ коллекции дизайнера Lina на международной неделе моды фламенко в Севилье, Испания. 1 февраля 2018 год
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Показ коллекции дизайнера Lina на международной неделе моды фламенко в Севилье.
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Джинсовый монохром и спорт-шик

Шишкина считает, что наступающие модные тенденции отсылают к эпохе "нулевых": джинсовые комплекты, широкие штаны, объемные футболки и толстовки – остается только экспериментировать.

Девушка делает селфи. Архивное фото
© Fotolia / Ruslan Solntsev
Рабы вещей. Что такое карго-культ

"Мы видим очень много 2000-х: в спортивном стиле линия нижнего белья опять выводится наверх над брюками, то есть имитирует низко-спущенные штаны. Все, что было модно в двухтысячных – это снова становится трендами, но по-другому переосмысливается и визуально возвращает нас к тому времени", — сказала она.

В свою очередь Низовцова предлагает добавить в свой гардероб комбинезон свободного кроя и "вареный" деним.

"Отсыл комбинезона идет к форме каких-то летчиков, униформе. Облегающих силуэтов комбинезонов вообще нет, все очень свободные – рабочие, комбинезоны летчиков. Чаще всего выполнены из грубых тканей", — пояснила эксперт.

Дизайнер также посоветовала уравновешивать сложные комплекты: если весь силуэт тяжелый и выполнен из грубой ткани, то в образ нужно включить "изящную и легкую обувь" и наоборот.

А вот Юлия Прохорова посоветовала обратить внимание на брючные костюмы, которые не первый сезон остаются в категории маст-хэв любой модницы.

В стиле милитари: как войны меняли облик россиян от Петра I до Путина
© Коллекция О. А. ХорошиловойИстория новой России начинается с реформ Петра I. Но когда говорят о процессе европеизации русского костюма, забывают один важный момент, а именно милитаризацию. Петровская мода, становясь европейской, копировала прежде всего военный стиль, и спровоцировал это сам царь, повелев надеть одежду, аналогичную той, которую уже носили его потешные полки.Рядовой лейб-гвардии Семеновского и каптенармус и капрал лейб-гвардии Преображенского полков. Художник Д. Н. Кардовский. Открытка начала ХХ века. Коллекция О. А. Рядовой лейб-гвардии Семеновского и каптенармус и капрал лейб-гвардии Преображенского полка. Художник Д. Н. Кардовский. Открытка начала ХХ века
© Коллекция О. А. Хорошиловой
История новой России начинается с реформ Петра I. Но когда говорят о процессе европеизации русского костюма, забывают один важный момент, а именно милитаризацию. Петровская мода, становясь европейской, копировала прежде всего военный стиль, и спровоцировал это сам царь, повелев надеть одежду, аналогичную той, которую уже носили его потешные полки.
© Национальная библиотека Франции (Париж)Прежде чем Наполеон стал врагом России, он успел влюбить в себя русское общество. В начале 1800-х годов во Франции и в России стали популярны прогулочные хлопчатые куртки - "долиманы" с длинными буфчатыми рукавами а-ля мамелюк. В те же годы появились дамские тюрбаны и чалмы а-ля мамелюк, одноименные платья и короткие курточки – "дуйеты" со складками на спинке.Щеголиха в тюрбане а-ля мамелюк. Начало 1800-х годов. Национальная библиотека Франции (Париж)
© Национальная библиотека Франции (Париж)
Прежде чем Наполеон стал врагом России, он успел влюбить в себя русское общество. В начале 1800-х годов во Франции и в России стали популярны прогулочные хлопчатые куртки - "долиманы" с длинными буфчатыми рукавами а-ля мамелюк. В те же годы появились дамские тюрбаны и чалмы а-ля мамелюк, одноименные платья и короткие курточки – "дуйеты" со складками на спинке.
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© Коллекция О. А. Хорошиловой
В время Крымской войны Русской армии не хватало офицеров и нижних чинов. Потери пришлось восполнять плохо обученными ратниками. Николай I издал манифест о государственном подвижном ополчении, для которого придумали особую форму на основе мужицких ополченческих костюмов победоносной и популярной Отечественной войны 1812 года. Этот костюм оказал влияние на светскую моду того времени. Русская мода 1860-х годов имела пеструю внешнеполитическую окраску, и главным цветом в ней был красный. Его гневно выплеснули в лицо австрийцам итальянские предводители войны за независимость.
© Коллекция О. А. ХорошиловойГлавным героем был Гарибальди. Он и его стрелки-партизаны прославили красные просторные рубахи во время южноитальянского похода 1860 года. В моду они вошли под названием "гарибальдийка". Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Русской армии катастрофически не хватало теплых вещей. Офицеры шили себе толстые наушники из отрезанных концов башлыка, а рукавицы — из турецких килимов и балканских ковров. Отличным средством спастись от холода стала борода. После окончания войны офицеры и генералы не спешили ее сбривать. Для многих борода стала знаком участия в боях, и ее носили с гордостью. Среди них был и молодой генерал Михаил Скобелев. Его пышные бакенбарды стали очень популярны после войны, особенно среди славянофилов и ура-патриотов.Генерал-лейтенант Михаил Дмитриевич Скобелев. Его роскошные бакенбарды имитировал тогда многие русские щеголи. Ателье Abdullah Freres, Константинополь. Весна 1878 года
© Коллекция О. А. Хорошиловой
Главным героем был Гарибальди. Он и его стрелки-партизаны прославили красные просторные рубахи во время южноитальянского похода 1860 года. В моду они вошли под названием "гарибальдийка". Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Русской армии катастрофически не хватало теплых вещей. Офицеры шили себе толстые наушники из отрезанных концов башлыка, а рукавицы — из турецких килимов и балканских ковров. Отличным средством спастись от холода стала борода. После окончания войны офицеры и генералы не спешили ее сбривать. Для многих борода стала знаком участия в боях, и ее носили с гордостью. Среди них был и молодой генерал Михаил Скобелев. Его пышные бакенбарды стали очень популярны после войны, особенно среди славянофилов и ура-патриотов.
© Коллекция О. А. ХорошиловойЛетом 1914 года, как только Россия вступила в войну, русская бело-сине-красная гамма стала главной в оформлении интерьеров и отделке костюмов столичных модниц. Журнал "Модный свет" писал: "Патриотический подъем, воодушевляющий всех нас, отразился даже на таком мирном занятии, как рукоделие, и в большой моде теперь предметы, вышитые национальными цветами или украшенные национальными флажками".Маскарадные патриотические костюмы на тему Великой войны. Фотооткрытка. 1915 г.
© Коллекция О. А. Хорошиловой
Летом 1914 года, как только Россия вступила в войну, русская бело-сине-красная гамма стала главной в оформлении интерьеров и отделке костюмов столичных модниц. Журнал "Модный свет" писал: "Патриотический подъем, воодушевляющий всех нас, отразился даже на таком мирном занятии, как рукоделие, и в большой моде теперь предметы, вышитые национальными цветами или украшенные национальными флажками".
© Частная коллекция (Париж)Элементы традиционного костюма и аксессуары превращались в символы единения во время конфликтов, а правитель, одетый в народном вкусе, мог даже вызвать истовый прилив патриотических чувств. Первой, кто осознал значение народного стиля в политической и военной пропаганде, была Екатерина II. Псевдорусские сарафан и "молдаван" (верхнее распашное платье без рукавов. — Прим. ред.) делали ее популярнее и понятнее народу, будто она говорила с ним на одном "костюмном" языке.Гравюра, выполненная на основе портрета М. Шибанова. Конец XVIII в. Частная коллекция (Париж)
© Частная коллекция (Париж)
Элементы традиционного костюма и аксессуары превращались в символы единения во время конфликтов, а правитель, одетый в народном вкусе, мог даже вызвать истовый прилив патриотических чувств. Первой, кто осознал значение народного стиля в политической и военной пропаганде, была Екатерина II. Псевдорусские сарафан и "молдаван" (верхнее распашное платье без рукавов. — Прим. ред.) делали ее популярнее и понятнее народу, будто она говорила с ним на одном "костюмном" языке.
© Коллекция О. А. ХорошиловойКак это ни странно, Красная армия, сформированная новым революционным правительством и столь яро бившаяся со всем ненавистным царским, "старорежимным", была одета в форму, элементы которой имели крепкую генетическую связь с царской Россией и ее армией. Ведь авторами проектов обмундирования были художники, проявлявшие любовь к национальному стилю еще во времена Александра III и Николая II. В мае 1918 года был объявлен конкурс на разработку новой формы. А год спустя - издан приказ с описанием нового головного убора, который позже получил название "буденовка".Михаил Тухачевский в шлеме-богатырке. Художник Л. Котляров. Открытка 1960-х гг.
© Коллекция О. А. Хорошиловой
Как это ни странно, Красная армия, сформированная новым революционным правительством и столь яро бившаяся со всем ненавистным царским, "старорежимным", была одета в форму, элементы которой имели крепкую генетическую связь с царской Россией и ее армией. Ведь авторами проектов обмундирования были художники, проявлявшие любовь к национальному стилю еще во времена Александра III и Николая II. В мае 1918 года был объявлен конкурс на разработку новой формы. А год спустя - издан приказ с описанием нового головного убора, который позже получил название "буденовка".
© Коллекция О. А. ХорошиловойПосле окончания Русско-турецкой войны и присоединения Крыма в 1783 году Екатерина II решила устроить гранд-тур по территориям, недавно ставшим российскими. Это путешествие стало настоящим политическим пиаром, автором которого, помимо государыни, был Григорий Потемкин. Светлейший князь придумал, среди прочего, красивый галантный проект — амазонскую роту, дабы потешить ею путешествующую императрицу. Она состояла из 100 дам — жен и дочерей солдат и офицеров Греческого полка.Амазонка в форме образца 1787 года. Обмундирование было заимствованно у офицеров второго батальона Греческого пехотного полка. Рисунок второй половины XIX века
© Коллекция О. А. Хорошиловой
После окончания Русско-турецкой войны и присоединения Крыма в 1783 году Екатерина II решила устроить гранд-тур по территориям, недавно ставшим российскими. Это путешествие стало настоящим политическим пиаром, автором которого, помимо государыни, был Григорий Потемкин. Светлейший князь придумал, среди прочего, красивый галантный проект — амазонскую роту, дабы потешить ею путешествующую императрицу. Она состояла из 100 дам — жен и дочерей солдат и офицеров Греческого полка.
© Коллекция О. А. ХорошиловойВ XIX веке и вплоть до 1917 года представительницы семьи Романовых продолжали поддерживать традицию августейшего шефства над военными частями. Вероятно, дамы хранили в своих гардеробах соответствующую шефскую форму. Однако подтверждений этому найти пока не удалось. При Александре II полковых шефов прекрасного пола было немало. Императрица Мария Александровна была шефом лейб-гвардии Кирасирского и второго лейб-драгунского Псковского полков. Как известно, императрица Мария Александровна обожала все оттенки синего и, конечно, приветствовала решение супруга назначить ее шефом именно лейб-гвардии Кирасирского полка, ведь его прикладным цветом был синий.Великая княжна Мария Александровна в форме 14-го уланского Ямбургского полка. Ателье Везенберг
© Коллекция О. А. Хорошиловой
В XIX веке и вплоть до 1917 года представительницы семьи Романовых продолжали поддерживать традицию августейшего шефства над военными частями. Вероятно, дамы хранили в своих гардеробах соответствующую шефскую форму. Однако подтверждений этому найти пока не удалось. При Александре II полковых шефов прекрасного пола было немало. Императрица Мария Александровна была шефом лейб-гвардии Кирасирского и второго лейб-драгунского Псковского полков. Как известно, императрица Мария Александровна обожала все оттенки синего и, конечно, приветствовала решение супруга назначить ее шефом именно лейб-гвардии Кирасирского полка, ведь его прикладным цветом был синий.
© Фото : ЦГАКФФД СПбЖенский батальон смерти Марии Бочкарёвой был укомплектован 250 военными андрогинами — барышнями, обритыми "под три нуля", в грубой солдатской форме. После учебы 23 июня 1917 года батальон Бочкарёвой в полной выкладке прибыл на Варшавский вокзал, чтобы уже через два дня оказаться на передовой. Девятого июля они атаковали германские окопы у Новоспасского леса. Сражались героически, остервенело, назло всем — противнику, ошалевшему от неожиданной активности русских, и своим же солдатам, лентяям и насмешникам. Всего с 9 на 10 июля в бою погибло двое бойцов женского батальона, еще двое пропали без вести и 36 были ранены.Добровольцы женского батальона смерти. В центре — Мария Скрыдлова, адъютант Марии Бочкарёвой. Петроград, 1917 г.
© Фото : ЦГАКФФД СПб
Женский батальон смерти Марии Бочкарёвой был укомплектован 250 военными андрогинами — барышнями, обритыми "под три нуля", в грубой солдатской форме. После учебы 23 июня 1917 года батальон Бочкарёвой в полной выкладке прибыл на Варшавский вокзал, чтобы уже через два дня оказаться на передовой. Девятого июля они атаковали германские окопы у Новоспасского леса. Сражались героически, остервенело, назло всем — противнику, ошалевшему от неожиданной активности русских, и своим же солдатам, лентяям и насмешникам. Всего с 9 на 10 июля в бою погибло двое бойцов женского батальона, еще двое пропали без вести и 36 были ранены.
© Фото : ЦГАКФФД СПбВ то странное революционное время Морская женская команда казалась многим, особенно бывалым морским волкам, не более чем капризом взбалмошного Александра Керенского. Теперь этот проект воспринимается по-другому. Морская женская команда — первая, пусть наивная и комичная, попытка женщин бороться за право служить на флоте. Это право было завоевано ими много позже. Морская женская команда подготовила настоящую половую революцию, ведь эти юные барышни-матроски в сумасшедшем 1917 году надели настоящие мужские брюки, на многие десятилетия опередив свое время.Строевые занятия Морской женской команды. Фотография Якова Штейнберга, 1917 г.
© Фото : ЦГАКФФД СПб
В то странное революционное время Морская женская команда казалась многим, особенно бывалым морским волкам, не более чем капризом взбалмошного Александра Керенского. Теперь этот проект воспринимается по-другому. Морская женская команда — первая, пусть наивная и комичная, попытка женщин бороться за право служить на флоте. Это право было завоевано ими много позже. Морская женская команда подготовила настоящую половую революцию, ведь эти юные барышни-матроски в сумасшедшем 1917 году надели настоящие мужские брюки, на многие десятилетия опередив свое время.
© Коллекция О. А. ХорошиловойВ 1872 году нижние чины Российского императорского флота получили синие с белыми полосками воротники. Однако русские дети надели такие гораздо раньше — уже во второй половине 1850-х годов, копируя "форму" принца Эдварда образца 1846 года. В одном из похожих воротников позирует Николай, сын великого князя Константина Николаевича. Описание "воротничков marin" появляется в русской модной периодике в середине 1860-х годов. Тем самым дети и мода опередили русских матросов на целых 15 лет.Великий князь Константин Николаевич с сыном Николаем. Конец 1850-х — начало 1860-х гг.
© Коллекция О. А. Хорошиловой
В 1872 году нижние чины Российского императорского флота получили синие с белыми полосками воротники. Однако русские дети надели такие гораздо раньше — уже во второй половине 1850-х годов, копируя "форму" принца Эдварда образца 1846 года. В одном из похожих воротников позирует Николай, сын великого князя Константина Николаевича. Описание "воротничков marin" появляется в русской модной периодике в середине 1860-х годов. Тем самым дети и мода опередили русских матросов на целых 15 лет.
© Фото : Коллекции О. А. Хорошиловой"Года в четыре я попала под обаяние военной формы — интересовалась и рисовала исключительно военных. В семь лет в качестве подарка мне была сшита военная рубашка, к которой мама прикрепила настоящие (хотя и пугающе маленького размера) погоны полковника. В пять-шесть лет я уже гуляла по Невскому проспекту в дедовской суконной пилотке (державшейся на резинке) и с детским серебристым револьвером (очень элегантным), спрятанным в мощную кобуру тридцатых годов. Тогда, в восьмидесятые годы, я была такой одна".Автор книги позирует на фоне фотографии своего деда, полковника Льва Пунина. Ленинград, 1987 г.
© Фото : Коллекции О. А. Хорошиловой
"Года в четыре я попала под обаяние военной формы — интересовалась и рисовала исключительно военных. В семь лет в качестве подарка мне была сшита военная рубашка, к которой мама прикрепила настоящие (хотя и пугающе маленького размера) погоны полковника. В пять-шесть лет я уже гуляла по Невскому проспекту в дедовской суконной пилотке (державшейся на резинке) и с детским серебристым револьвером (очень элегантным), спрятанным в мощную кобуру тридцатых годов. Тогда, в восьмидесятые годы, я была такой одна".
© Фото : О. А. ХорошиловаВ декабре 2014 года состоялось знаменательное заседание патриотической платформы "Единой России" на тему: "Стратегия воспитания подрастающего поколения и молодежи в России". По результатам был разработан проект "Стратегии развития воспитания". Предстоящие торжества по случаю 70-летия Победы оказались прекрасным поводом опробовать некоторые военно-патриотические программы с участием детей, одетых в военную форму.На празднике Победы. 2016 г.
© Фото : О. А. Хорошилова
В декабре 2014 года состоялось знаменательное заседание патриотической платформы "Единой России" на тему: "Стратегия воспитания подрастающего поколения и молодежи в России". По результатам был разработан проект "Стратегии развития воспитания". Предстоящие торжества по случаю 70-летия Победы оказались прекрасным поводом опробовать некоторые военно-патриотические программы с участием детей, одетых в военную форму.
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