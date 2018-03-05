СМОЛЕНСК, 5 мар — РИА Новости. Смоленская область в 2019 году получит более 160 миллионов рублей на мероприятия по повышению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

По его словам, правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов регионам в размере 49 миллиардов рублей — размер трансферта для конкретного субъекта Федерации определен с учетом численности в нем детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местом в яслях, а также с учетом количества женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом средства могут быть направлены на создание дополнительных мест для детей в дошкольных учреждениях путем строительства и приобретения зданий, пристроек к ним или помещений детских садов.

Представитель пресс-службы напомнил, что на сегодняшний день в Смоленской области в полном объеме выполнено поручение президента РФ, касающееся стопроцентной доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. По его словам, в настоящее время региональные власти работают над сокращением очередности в ясельных группах для малышей от полутора до трех лет за счет строительства новых детских садов и открытия дополнительных групп на базе уже действующих.

В послании Федеральному собранию РФ глава государства сообщил, что регионам будет оказана финансовая поддержка с целью обеспечения всех семей, которые нуждаются, местами в яслях, тем самым, молодым матерям будет предоставлена возможность продолжить образование или, как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский, выступая на рабочем совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое было посвящено вопросам социально-экономического развития области, сообщил, что за последние пять лет в регионе построены и введены в эксплуатацию 13 детских садов более чем на 2 тысячи мест. Кроме того, осуществлена реконструкция детского сада на 160 мест, переданного Минобороны РФ в муниципальную собственность города Смоленска. Также в областном центре проведен капитальный ремонт двух зданий бывших детских садов на 180 мест, возвращенных в систему дошкольного образования. Помимо этого, приобретены шесть помещений, рассчитанные на 188 мест, на первых этажах жилых домов для реализации программ дошкольного образования, открыто дополнительных 110 мест в частных дошкольных образовательных организациях, 15 дошкольных групп на 300 мест в общеобразовательных школах, созданы свыше 2,5 тысяч мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях за счет открытия дополнительных групп.

"Впервые за многие годы в Смоленской области вновь стали строиться школы. Два года назад мы завершили строительство школы на 660 мест в Велиже. В этом году введем в эксплуатацию пристройку к средней школе №33 города Смоленска для 575-ти учащихся. На очереди — строительство школы в динамично развивающемся микрорайоне "Соловьиная роща" на 1110 мест", — сказал глава региона. При этом он отметил, что в регионе последовательно решается проблема перехода на обучение в одну смену. Сегодня число общеобразовательных организаций, действующих в двухсменном режиме, сократилось до 48 (12,8% от общего числа).

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