Отчисленные за распитие пива студенты из Астрахани смогут восстановиться

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Дисциплинарная комиссия Астраханской государственной медицинской академии приняла решение исключить студентов, распивавших пиво в лектории, однако позднее они могут попытаться восстановиться, сообщил журналистам ректор вуза Халил Галимзянов.

В конце февраля в соцсети "Вконтакте" появилась видеозапись того, как двое молодых людей в белых халатах и шапочках пьют из пивных бутылок в лекционном зале. Тема вызвала широкий общественный резонанс. Прокуратура начала по этому факту проверку.

По словам Галимзянова, дисциплинарная комиссия вуза установила, что несмотря на заверения студентов, пиво, которое они пили, было алкогольное, распитие проходило во время лекционного процесса.

"Подобные ситуации – употребление алкоголя, нахождение в нетрезвом виде, наркотическом опьянении – прописаны в уставе вуза… Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение об исключении этих студентов", — сказал он.

Приказ об отчислении уже подписан, отметил ректор. Тем не менее, по его словам, есть понимание сложившейся ситуации и ответственность за принятое решение. "В случае их обращения дадим им шанс, осознав эти моменты, попытаться вернуться в наш вуз", — сказал Галимзянов. Он пояснил, что у них работает комиссия по восстановлению отчисленных студентов и переводу из других вузов.

Согласно положению комиссии, все желающие учиться в медуниверситете должны пройти вступительное тестирование и в случае успешного прохождения зачисляются обратно.