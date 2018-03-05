МГГЭУ намерен восстановить право на прием студентов, заявила проректор

Студенты одного из вузов. Архивное фото

Студенты одного из вузов. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ) намерен восстановить право на прием студентов, заявила РИА Новости проректор учебного заведения по организации образовательной деятельности Мария Ковалева.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил МГГЭУ принимать студентов за неисполнение предписаний в установленные сроки.

"В любом случае будем восстанавливать", — сказала Ковалева, отметив, что пока соответствующей информации от Рособрнадзора в вуз не поступало.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет — вуз, который обеспечивает право на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. В попечительский совет вуза, в частности, входят глава Минобрнауки Ольга Васильева, депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.