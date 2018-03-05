Эксперт: конкурс "Лидеры России" позволил найти правильных людей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Государственные и частные компании предложили должности 14 участникам конкурса "Лидеры России", сообщила пресс-служба соревнования. По мнению эксперта, конкурс помог организациям решить проблему дефицита талантливых руководителей.

"Конкурс позволил найти правильных людей, потому что если бы люди были неправильные, то их не стали бы двигать", – отметил в комментарии РИА Новости управляющий партнер компании "ЭКОПСИ Консалтинг", ведущий эксперт по оценке Павел Безручко.

Финалистов наняли ОАО "РЖД", госкорпорация "Росатом", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Ростелеком", группа компаний "Ренова", корпорация "МСП".

"У кого-то произошел очень резкий карьерный скачок, кто-то расширил сферу деятельности на один шаг", – сказал Безручко.

Он также добавил, что конкурс "Лидеры России" не планировался как битва за вакансии, но то, что после него произошли назначения, говорит о его своевременности.

"В самой идее, что руководители могут переходить из государственной власти в бизнес (государственный или частный, не важно), я бы видел благо, потому что современный управленец – это человек с хорошей эрудицией в разных сферах", – отметил эксперт.

Победитель конкурса "Лидеры России" Алексей Горпинченко был назначен заместителем главы администрации города Новый Уренгой по экономике. Финалист Сергей Тугушев из подмосковного Королева занял пост заместителя руководителя Общественной палаты Московской области. Наталья Борщук стала заместителем представителя губернатора Калининградской области при правительстве РФ.