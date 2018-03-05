В Совфеде отметили увеличение финансирования извне протестных настроений

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает увеличение извне ввоза наличных средств для финансирования протестных настроений в России, а также тех, кто призывает к бойкоту выборов.

"На момент завершения текста настоящего доклада — февраль 2018 года, то есть в разгар российских президентских выборов, по заслуживающим доверия источникам, комиссия получает данные об усилении ввоза извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов". Причем сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока", — говорится в документе.

Помимо прямого финансирования извне российских политизированных структур оппозиционного характера, существуют многочисленные факты так называемой учебы "перспективных политических деятелей" России за рубежом, отмечают сенаторы.

Такого рода "учеба" носит обычно антироссийский характер и проводится, в частности, в странах Прибалтики и США с участием должностных лиц этих стран, подчеркивается в докладе. "Результаты прокурорских проверок показали, что наиболее активно во внутренние дела РФ вмешиваются иностранные НКО, часть из которых уже попали в категорию нежелательных организаций. К 2017 году 11 организаций официально признаны в РФ нежелательными", — напоминают в верхней палате.

В докладе уточняется, что Вашингтон, в том числе с использованием возможностей своего дипломатического и консульского присутствия в России, в рассматриваемый период вел активную работу по сбору информации о настроениях избирателей в РФ, об их восприятии социально-экономической ситуации, об оценках последствий экономических санкций.