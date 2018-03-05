Двоих пострадавших при пожаре на пермском предприятии выписали из больницы

ПЕРМЬ, 5 мар — РИА Новости. Госпитализированные после пожара в медсанчасть № 9 работники "Пермской химической компании" выписаны из больницы, сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

В четверг утром в одном из корпусов химической компании произошел пожар. В результате возгорания пострадали пять человек. Главный инженер "Пермской химической компании" Павел Финагин рассказал РИА Новости о том, что вероятной причиной возгорания в лаборатории является нарушение инструкции по охране труда работниками смены. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В пятницу 27-летний мужчина, получивший ожоги площадью более 90% всего тела, скончался в реанимации городской больницы № 21.

"Двое пострадавших уже выписаны из медсанчасти № 9", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ожоговом центре городской больницы № 21 остаются еще двое пострадавших. Их состояние улучшилось, врачи оценивают его, как средней степени тяжести.

Начальник юридического отдела предприятия Галина Шведчикова рассказала агентству, что руководство компании выплатит компенсацию семье погибшего и пострадавшим. Кроме того, работники смогут рассчитывать на выплаты из Фонда социального страхования, добавила она.