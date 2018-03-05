Рособрнадзор запретил принимать студентов двум вузам в Москве и Петербурге

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рособрнадзор запретил принимать студентов петербургскому Институту телевидения, бизнеса и дизайна и Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.
Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.