Рособрнадзор запретил принимать студентов двум вузам в Москве и Петербурге

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Рособрнадзор запретил принимать студентов петербургскому Институту телевидения, бизнеса и дизайна и Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно результатам проведенных проверок, в период с 22 февраля по 2 марта 2018 года за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием студентов в Институт телевидения, бизнеса и дизайна и Московский государственный гуманитарно-экономический университет".

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.

Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.