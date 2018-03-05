В Совфеде оценили угрозу иностранного влияния на российские СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета обращает внимание на угрозы информационной безопасности России, связанные с приобретением в зарубежных интересах и поддержкой иностранцами медийных ресурсов в регионах РФ.
Комиссия отмечает, что в опубликованном в июне 2017 года отчете BBG о деятельности за 2016 год отмечается, что агентство активно сотрудничало с расследователями, документалистами и журналистами, в том числе, российскими, а приоритетное внимание уделено продвижению "посредством независимой журналистики" внешней политики США и интересов американской национальной безопасности. При этом аналогичная работа проводилась и их европейскими коллегами, говорится в докладе.
В докладе подчеркивается, что, если говорить об угрозах вмешательства через интернет с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), то следует иметь в виду и такой их источник, как международные террористические структуры. "Немалая их часть (в том числе на Ближнем Востоке) находится в контактах с западными спецслужбами. В одном только 2017 году Роскомнадзор выявил 45 тысяч сайтов, пропагандирующих идеи запрещенной в РФ ИГИЛ", — отмечают сенаторы.
"Там же проводится тренинг по методикам использования социальных сетей и интернета. Помимо возможных прямых кибератак для вызова хаоса, создаются интернет-платформы для психологического воздействия на общественное сознание и активизации протестного потенциала", — подчеркивают сенаторы.