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Общество

В Совфеде оценили угрозу иностранного влияния на российские СМИ

12:0605.03.2018
(обновлено: 12:26 05.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТелекамеры. Архивное фотоТелекамеры. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета обращает внимание на угрозы информационной безопасности России, связанные с приобретением в зарубежных интересах и поддержкой иностранцами медийных ресурсов в регионах РФ.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В СФ рассказали о приемах и методах в информационной агрессии против России
"Контент-анализ говорит о попытках продвижения через региональные СМИ РФ вполне определенной повестки дня с прицелом на "антикремлевские позиции". Внутренние документы американского Конгресса и Генеральной инспекции США показали, что американское правительственное агентство BBG активно работает с российскими СМИ и отдельными журналистами, причем иногда эти схемы вызывают вопросы и с точки зрения российского налогового законодательства", — говорится в ежегодном докладе комиссии.

Комиссия отмечает, что в опубликованном в июне 2017 года отчете BBG о деятельности за 2016 год отмечается, что агентство активно сотрудничало с расследователями, документалистами и журналистами, в том числе, российскими, а приоритетное внимание уделено продвижению "посредством независимой журналистики" внешней политики США и интересов американской национальной безопасности. При этом аналогичная работа проводилась и их европейскими коллегами, говорится в докладе.

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архив
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В комиссии Совфеда рассказали о вмешательстве извне в российские выборы
В рамках грантов от посольства США реализуется программа стажировок для российских журналистов при поддержке Международного центра для журналистов (ICFJ), отметили сенаторы. Подчеркивается, что программа проводится на средства, полученные ICFJ от отдела по связям с общественностью посольства США в Москве. "Весной 2016 года ICFJ дал возможность 14 журналистам из РФ принять участие в первом этапе программы, организованной на средства гранта", — говорится в документе.

В докладе подчеркивается, что, если говорить об угрозах вмешательства через интернет с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), то следует иметь в виду и такой их источник, как международные террористические структуры. "Немалая их часть (в том числе на Ближнем Востоке) находится в контактах с западными спецслужбами. В одном только 2017 году Роскомнадзор выявил 45 тысяч сайтов, пропагандирующих идеи запрещенной в РФ ИГИЛ", — отмечают сенаторы.

Заседание Совета Федерации РФ. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В СФ рассказали о попытках извне повлиять на российские выборы с 2011 года
Помимо прямой пропаганды в традиционных СМИ и агитационной работы извне с адресными группами с помощью ИКТ осуществляется реализация иностранных образовательных программ, нацеленных на российских журналистов, отмечается в докладе. Программы предполагают "обмен опытом" представителей американских и европейских средств массовой информации с журналистами и редакторами оппозиционных онлайн-изданий из РФ.

"Там же проводится тренинг по методикам использования социальных сетей и интернета. Помимо возможных прямых кибератак для вызова хаоса, создаются интернет-платформы для психологического воздействия на общественное сознание и активизации протестного потенциала", — подчеркивают сенаторы.

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