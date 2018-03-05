В странах Балтии могут появиться филиалы российских вузов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобрнауки России прорабатывает вопрос о создании филиалов вузов РФ в странах Балтии, в частности филиала Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в Риге, сообщила в интервью РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева.

"Да, действительно вопрос о представительствах российских вузов в странах Балтии прорабатывается в Минобрнауки России", — сказала Васильева.

Она пояснила, что с 2008 года в Риге функционировал филиал МЭСИ, на базе которого велось обучение по программам высшего профессионального образования по специальностям "Экономика" и "Менеджмент" как на очной, так и на заочной основе. В филиале также осуществлялось обучение русскому языку, и на его базе был организован в свое время пункт проведения ЕГЭ. В 2015 году он был передан Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова.

"В связи с тем, что в январе 2015 года филиал фактически прекратил свою деятельность, он ликвидирован приказом Минобрнауки России в 2016 году. Недавно в адрес Минобрнауки поступило обращение от депутата Сейма Латвийской Республики, члена комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Ивана Клементьева, в которой он просит оказать содействие в возобновлении деятельности бывшего филиала Московского государственного университета экономики, статистики и информатики в Риге", — рассказала министр.

"Учитывая высокий спрос на российские образовательные программы и высшее образование на русском языке в Латвии, мы подробно изучаем этот вопрос и не исключаем возможности его положительного решения", — добавила Васильева.

Читайте полный текст интервью >>