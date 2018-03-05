В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные духи

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе парфюмерной продукции в преддверии Международного женского дня, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

"Парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", который распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств-членов ТС парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при продаже парфюмерной продукции продавец парфюмерно-косметических изделий должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды, а также другими свойствами и характеристиками реализуемых товаров. При этом могут использоваться бумажные блоттеры, пропитанные душистой жидкостью лакмусовые бумажки, а также предоставляемые изготовителем образцы-тестеры.

Кроме того, если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв при этом целлофан или фирменную ленту. Также при желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя.

"Парфюмерная продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС", — добавляется в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что на упаковке или этикетке товара должны быть представлены название парфюмерной продукции, производитель и его местонахождение, страна производства, номинальный объем, срок годности, описание особых условий хранения и мер предосторожности при использовании, номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию продукции и состав продукта.