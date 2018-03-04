Путин поприветствовал участников форума "Территория самоуправления"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума "Российское движение школьников — территория самоуправления", в котором отметил, что форум способствует личностному становлению школьников.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума "Российское движение школьников — территория самоуправления"… Такие значимые инициативы, каким, безусловно, является ваш форум, способствуют личностному становлению школьников, реализации их творческих способностей, помогают формированию у подростков активной жизненной и гражданской позиции, ответственного отношения к своим обязанностям", — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что этот конкурс охватил многие регионы страны и на "Территории самоуправления" в "Орленке" встретились его финалисты и победители — авторы лучших практик по развитию детского самоуправления, лидеры и активисты молодежных объединений.

"За прошедшее время вы накопили опыт, попробовали себя в различных проектах, обрели единомышленников, а главное, убедились, что успех общего дела зависит от каждого из вас, от ваших знаний, трудолюбия, целеустремленности", — отметил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что содержательные дискуссии, насыщенная познавательная, культурная программа позволят участникам форума интересно и с пользой провести время, осуществив яркие идеи.

"Желаю вам всего самого доброго", — добавил президент РФ.