Путин поприветствовал участников форума "Территория самоуправления"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума "Российское движение школьников — территория самоуправления", в котором отметил, что форум способствует личностному становлению школьников.
Путин отметил, что этот конкурс охватил многие регионы страны и на "Территории самоуправления" в "Орленке" встретились его финалисты и победители — авторы лучших практик по развитию детского самоуправления, лидеры и активисты молодежных объединений.
Президент выразил уверенность в том, что содержательные дискуссии, насыщенная познавательная, культурная программа позволят участникам форума интересно и с пользой провести время, осуществив яркие идеи.
"Желаю вам всего самого доброго", — добавил президент РФ.