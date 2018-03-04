Собянин рассказал, как в Москве устраняют последствия снегопада

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на рекордные осадки, которые ожидаются в Москве в марте, город будет функционировать в нормальном режиме.

"Похоже, зима испытывает нас на прочность. К рекордным объемам снега, выпавшим в феврале, скорее всего, добавятся рекордные осадки в марте. Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут", — написал Собянин на своем сайте.

Как отметил мэр, для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их не представляется возможным.

"В сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта. Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу", — написал Собянин.

Мэр сообщил, что помимо специализированных дорожных и уборочных служб на расчистку города мобилизованы все крупные коммунальные предприятия. Среди них — "Мосводоканал" и "Мосгаз".

"Люди работают на полную выкладку, спасибо им. По итогам обеспечим им дополнительные выплаты, заплатим премии. Но не только. Экстремальные условия всегда показывают, кто на что способен", — добавил Собянин.