В Москве последствия снегопада устраняют около 10 тысяч единиц спецтехники

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Около 10 тысяч единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Москве, при этом прирост снега за воскресенье и ночь понедельника может составить до 15 сантиметров, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 сантиметров снега. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники", — рассказал Бирюков.

По его словам, спецтехника проводит регламентные работы по сплошному прометанию улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой.

"Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", — уточнил заместитель мэра.