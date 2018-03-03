Власти Смоленщины благоустроят более 500 общественных мест к 2022 году

СМОЛЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Власти Смоленской области к 2022 году планируют благоустроить более 450 дворовых территорий и 75 мест массового посещения граждан, сообщил глава региона Алексей Островский, выступая в ходе рабочего совещания, которое провел в Смоленске вице-премьер РФ Дмитрий Козак и которое было посвящено вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

"В минувшем году в регионе уже благоустроены 84 дворовых территории и 14 мест массового посещения граждан. Всего же в этом году на формирование комфортной городской среды в регионе будет направлено более 247 миллионов рублей. Из них около 240 миллионов рублей власти направят на благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан", — сказал представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в январе нынешнего года во всех муниципальных образованиях региона, участвующих в реализации приоритетного проекта, начались общественные обсуждения мест, которые были предложены гражданами для благоустройства. В этом этапе реализации приоритетного проекта приняли участие около 40 тысяч жителей Смоленской области.

Победителей выявят из числа финалистов по итогам голосования, которое будет организовано 18 марта. Именно эти территории станут участниками приоритетного проекта и будут благоустроены в 2018 году.

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