Правительство внесло в Госдуму поправки об изменениях в УИК

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, который обязывает администрации учреждений, где несовершеннолетние отбывают наказание, уведомлять о предстоящем освобождении комиссии по делам несовершеннолетних за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, следует из электронной базы данных.

"В целях обеспечения эффективного исполнения Комиссиями (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) полномочий по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних законопроектом предлагается возложить на администрацию учреждения, исполняющего наказание, обязанность по уведомлению Комиссии по месту жительства несовершеннолетнего осужденного, освобождающегося от отбывания наказания, о его предстоящем освобождении", — сказано в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, действующие положения Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ не обязывают администрацию учреждения, исполняющего наказание, уведомлять Комиссии об освобождении несовершеннолетних осужденных от отбывания наказания.

Инициаторы добавляют, что данный законопроект подготовлен во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека от 8 декабря 2016 года.