В "Московском доме книге" рассказали, какие книги покупают чаще всего

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Современные писатели Дэн Браун, Стивен Кинг и нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, а также классики русской литературы Федор Достоевский и Михаил Булгаков вошли в топ наиболее популярных авторов с начала 2018 года по результатам аналитического исследования, проведенного сетью книжных магазинов "Московский дом книги", сообщили в пресс-службе сети.

Всемирный день писателя ежегодно отмечается 3 марта. Праздник литераторов был учрежден в 1986 году Международным ПЕН-клубом. Специально к этому дню "Московский дом книги" провел анализ продаж в сети.

"Существуют некоторые факторы, которые влияют на популярность автора и его произведений. Например, выход книжных новинок. В частности, авторы Борис Акунин и Дэн Браун недавно презентовали свои новые романы, за счет чего писатели заняли первые позиции топа", — сообщила РИА Новости руководитель сети Надежда Михайлова.

Она отметила, что особый интерес к британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро привлекло присуждение ему Нобелевской премии по литературе. Продажи его произведений выросли почти в 14 раз, а самой продаваемой книгой стал роман "Остаток дня", добавила собеседница агентства.

Из русских писателей в топ попали Борис Акунин, Федор Достоевский и Михаил Булгаков, а также авторы детских произведений Корней Чуковский, Самуил Маршак.

"Естественно, не угасает интерес к классике, поэтому мы видим стабильный интерес к творчеству Корнея Чуковского, Самуила Маршака или Антуана де Сент-Экзюпери, известным мастерам детской литературы. Среди взрослой аудитории читателей наибольшее предпочтение отдается романам Федора Достоевского и Михаила Булгакова", — заключила Михайлова.