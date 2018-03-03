В Кургане с 5 марта все школы закроют на карантин из-за вспышки ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Все школы в Кургане с 5 марта закрываются на карантин из увеличения заболеваемости ОРВИ, в настоящее время более трети заболевших – школьники, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Всего с начала сезона зарегистрирован 21 случай гриппа, которые подтверждены лабораторно, пороговые уровни заболеваемости превышены в 11 районах области.
"Учитывая высокие темпы прироста заболеваемости как в возрастных группах, так и по совокупному населению, а также значительный прирост обращений в медицинские организации среди учащихся школ города Кургана принято решение о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях Кургана с 5 марта 2018 года до особого распоряжения", — говорится в сообщении.
По данным департамента образования и науки Курганской области, ранее из-за увеличения заболеваемости ОРВИ были закрыты на карантин 20 дошкольных учреждений, 13 школ, а также приостановлен учебный процесс в городе Куртамыш Кетовского района, уточняется в сообщении.
Как сообщает департамента здравоохранения Курганской области, в медицинских организациях проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, тяжелых случаев и летальных исходов нет, добавляется в сообщении.