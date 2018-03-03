В России ежегодно будет проходить чемпионат по профмастерству для инвалидов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ежегодное проведение национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" с 2018 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Проводить ежегодно, начиная с 2018 года, национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", — говорится в документе.

Согласно справке к документу, к движению "Абилимпикс" присоединились 75 субъектов Федерации, проведено 95 региональных и три национальных чемпионата. В рамках чемпионатов проводятся соревнования по прикладным и профессиональным компетенциям, востребованным на рынке труда, мастер-классы, семинары, тренинги по развитию различных навыков, ярмарка вакансий.

Отмечается, что чемпионаты "Абилимпикс" являются эффективным механизмом содействия в трудоустройстве. В 2017 году 92% из числа выпускников-участников чемпионата "Абилимпикс" трудоустроены или продолжают обучение на следующем уровне образования.

Добавляется, что расходы, связанные с подготовкой и проведением национального чемпионата, будут финансироваться в рамках государственной программы "Доступная среда" на 2011–2020 годы. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.