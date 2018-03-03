РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Это не шутки!" Какое оружие выбрать против гриппа

08:0003.03.2018
(обновлено: 08:49 03.03.2018)
013211
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчительница начальных классов гимназии № 96 в Челябинске объясняет ученикам правила использования медицинских масок в целях профилактики гриппа ОРВИУчительница начальных классов гимназии № 96 в Челябинске объясняет ученикам правила использования медицинских масок в целях профилактики гриппа ОРВИ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Школы и детские сады в российских регионах закрываются на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Насморк, кашель и температура одолели и многих взрослых. Начало весны считается одним из наиболее опасных периодов: в марте еще сохраняются холода, но уже возникает сырость с пронизывающим ветром. РИА Новости разбиралось, как уберечься от болезни и чем эффективнее лечиться.

Под угрозой пневмонии

В Подмосковье из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в 31 детском саду закрыли почти сорок групп, в 13 школах — 22 класса. Всего в конце февраля в Московской области зарегистрировано 49 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, среди детей до 14 лет — 32 тысячи. В Алтайском крае в последнюю неделю зимы эпидемический порог оказался превышен на треть. В школах и детских садах введены обязательные осмотры детей и взрослых, отменены массовые мероприятия. Двадцать второго февраля на карантин закрылись все школы города Кемерово.

При этом заболеваемость гриппом держится на относительно низком уровне — медики фиксируют единичные случаи. Эксперты говорят, что опасность эпидемии сохранится еще минимум месяц.

Отличить простуду от гриппа не так уж сложно. Грипп начинается резко, одномоментно. Как правило, человек может указать даже час, когда ему вдруг стало плохо: он почувствовал озноб, резко повысилась температура до 39-40 градусов. При ОРВИ температура — порядка 38 градусов. Для гриппа характерны также мышечные и головные боли, сильный кашель и болезненные ощущения в груди. Насморк и покраснение горла проявляются не сразу, а на второй-третий день.

Различать болезни необходимо, чтобы выбрать правильное лечение. Грипп — это тяжелое вирусное воспалительное заболевание верхних дыхательных путей, прежде всего трахеи. Из самых опасных осложнений — вирусная пневмония. Развивается она на пятый-седьмой день и даже может привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, пневмония входит в десятку наиболее распространенных причин смертности во всем мире, особенно часто от нее погибают дети.

Один большой апельсин содержит суточную дозу витамина C
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Противоречивая аскорбинка: сколько витамина C требует наш организм

Простуда нередко приводит к гаймориту, фарингиту, ларингиту, бронхиту. "Меня мучили частые простуды, пару раз в месяц отпрашивался с работы из-за этого. Начиналось все с горла (кстати, диагноз врачей — хронический тонзиллит и фарингит), затем плавно перетекало в обширную простуду с чиханием, слабостью, апатией, температурой — вплоть до бронхита. В этом году я решил с осени пить витамины, травы, одеваться по погоде. Пока ни разу не заболел", — рассказывает Камиль Исхаков из Набережных Челнов.

Ведро у батареи

Врачи говорят, что для предотвращения болезни очень важно следить за гигиеной и помнить несколько несложных правил. Заведующий научно-организационным отделом НИИ гриппа Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Никоноров рекомендует почаще мыть или протирать влажными дезинфицирующими гигиеническими салфетками руки. Кашлять и чихать лучше не в руку, а в локоть, который гораздо реже соприкасается с лицом.

"Вирусы от больных могут осесть на коже и слизистой других людей, сохраняться на поверхностях, в воздухе, если это замкнутое помещение. Так что и у нас, и во всем мире в санитарных правилах на первом месте — мыть руки. Старайтесь не прикасаться руками к лицу, но почаще полоскайте горло, высмаркивайтесь", — поясняет Никоноров.

Во время процедуры вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
"Материальные механизмы": Минздрав намерен бороться с отказами от прививок

Опасными считаются людные места, в том числе общественный транспорт и магазины. "Чем меньше людей, тем ниже риск заболеть. Надо больше гулять и пореже спускаться в метро", — советует врач-инфекционист София Русанова. Марлевые повязки на лице, по ее словам, полезны, но носить их следует скорее тем, кто уже болеет, — так они предотвратят распространение инфекции.

Особое внимание необходимо уделить воздуху в помещениях. Вирусные частицы сохраняют свою активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном и влажном. Проветривайте комнаты и не забывайте про влажную уборку, по возможности пользуйтесь увлажнителями воздуха. Любая система отопления сушит воздух, поэтому нужны увлажнители. Или хотя бы поставьте рядом с батареей ведро воды. Оптимальная температура в рабочем помещении — около 22 градусов, влажность — 50-70 процентов.

Пить и прививаться

Если вы все-таки почувствовали недомогание, не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к врачу. "Это не шутки, последствия бывают очень серьезные. На первых порах многие относятся к болезни легкомысленно, но лучше не дожидаться осложнений. Я сама врач с двадцатилетним стажем, однако себя никогда не лечу, обращаюсь к специалистам. Только профессиональный медик может назначить лечение с учетом возраста, перенесенных ранее болезней. Люди без образования, фармацевты в аптеках ничего этого учесть не в состоянии", — говорит Русанова.

Вирус Коксаки: болезнь грязных рук
Вирус Коксаки: болезнь грязных рук

Не злоупотребляйте препаратами, сбивающими температуру. "Жар — это защитная реакция организма. При повышенной температуре быстрее и в больших количествах вырабатываются защитные антитела, активнее и сильнее действуют ферменты, участвующие в обезвреживании или нейтрализации токсинов. Я не рекомендую принимать жаропонижающее при температуре 38 градусов, но в каждом конкретном случае, опять же, лучше прислушиваться к лечащему врачу", — отмечает доктор.

Медики предупреждают: не пренебрегайте больничным и постельным режимом. Кроме того, надо пить как можно больше травяных чаев, морсов, компотов, воды. Жидкость помогает "смыть" токсины, ускоряет выздоровление. Врачи также рекомендуют заблаговременно сделать прививку от гриппа. Прошлой осенью 46% процентов россиян последовали этому совету — рекордный показатель. Возможно, из-за этого и сохраняется относительно спокойная эпидемиологическая обстановка.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена