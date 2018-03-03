"Это не шутки!" Какое оружие выбрать против гриппа

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Школы и детские сады в российских регионах закрываются на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Насморк, кашель и температура одолели и многих взрослых. Начало весны считается одним из наиболее опасных периодов: в марте еще сохраняются холода, но уже возникает сырость с пронизывающим ветром. РИА Новости разбиралось, как уберечься от болезни и чем эффективнее лечиться.

Под угрозой пневмонии

В Подмосковье из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в 31 детском саду закрыли почти сорок групп, в 13 школах — 22 класса. Всего в конце февраля в Московской области зарегистрировано 49 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, среди детей до 14 лет — 32 тысячи. В Алтайском крае в последнюю неделю зимы эпидемический порог оказался превышен на треть. В школах и детских садах введены обязательные осмотры детей и взрослых, отменены массовые мероприятия. Двадцать второго февраля на карантин закрылись все школы города Кемерово.

При этом заболеваемость гриппом держится на относительно низком уровне — медики фиксируют единичные случаи. Эксперты говорят, что опасность эпидемии сохранится еще минимум месяц.

Отличить простуду от гриппа не так уж сложно. Грипп начинается резко, одномоментно. Как правило, человек может указать даже час, когда ему вдруг стало плохо: он почувствовал озноб, резко повысилась температура до 39-40 градусов. При ОРВИ температура — порядка 38 градусов. Для гриппа характерны также мышечные и головные боли, сильный кашель и болезненные ощущения в груди. Насморк и покраснение горла проявляются не сразу, а на второй-третий день.

Различать болезни необходимо, чтобы выбрать правильное лечение. Грипп — это тяжелое вирусное воспалительное заболевание верхних дыхательных путей, прежде всего трахеи. Из самых опасных осложнений — вирусная пневмония. Развивается она на пятый-седьмой день и даже может привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, пневмония входит в десятку наиболее распространенных причин смертности во всем мире, особенно часто от нее погибают дети.

Простуда нередко приводит к гаймориту, фарингиту, ларингиту, бронхиту. "Меня мучили частые простуды, пару раз в месяц отпрашивался с работы из-за этого. Начиналось все с горла (кстати, диагноз врачей — хронический тонзиллит и фарингит), затем плавно перетекало в обширную простуду с чиханием, слабостью, апатией, температурой — вплоть до бронхита. В этом году я решил с осени пить витамины, травы, одеваться по погоде. Пока ни разу не заболел", — рассказывает Камиль Исхаков из Набережных Челнов.

Ведро у батареи

Врачи говорят, что для предотвращения болезни очень важно следить за гигиеной и помнить несколько несложных правил. Заведующий научно-организационным отделом НИИ гриппа Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Никоноров рекомендует почаще мыть или протирать влажными дезинфицирующими гигиеническими салфетками руки. Кашлять и чихать лучше не в руку, а в локоть, который гораздо реже соприкасается с лицом.

"Вирусы от больных могут осесть на коже и слизистой других людей, сохраняться на поверхностях, в воздухе, если это замкнутое помещение. Так что и у нас, и во всем мире в санитарных правилах на первом месте — мыть руки. Старайтесь не прикасаться руками к лицу, но почаще полоскайте горло, высмаркивайтесь", — поясняет Никоноров.

Опасными считаются людные места, в том числе общественный транспорт и магазины. "Чем меньше людей, тем ниже риск заболеть. Надо больше гулять и пореже спускаться в метро", — советует врач-инфекционист София Русанова. Марлевые повязки на лице, по ее словам, полезны, но носить их следует скорее тем, кто уже болеет, — так они предотвратят распространение инфекции.

Особое внимание необходимо уделить воздуху в помещениях. Вирусные частицы сохраняют свою активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном и влажном. Проветривайте комнаты и не забывайте про влажную уборку, по возможности пользуйтесь увлажнителями воздуха. Любая система отопления сушит воздух, поэтому нужны увлажнители. Или хотя бы поставьте рядом с батареей ведро воды. Оптимальная температура в рабочем помещении — около 22 градусов, влажность — 50-70 процентов.

Пить и прививаться

Если вы все-таки почувствовали недомогание, не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к врачу. "Это не шутки, последствия бывают очень серьезные. На первых порах многие относятся к болезни легкомысленно, но лучше не дожидаться осложнений. Я сама врач с двадцатилетним стажем, однако себя никогда не лечу, обращаюсь к специалистам. Только профессиональный медик может назначить лечение с учетом возраста, перенесенных ранее болезней. Люди без образования, фармацевты в аптеках ничего этого учесть не в состоянии", — говорит Русанова.

Не злоупотребляйте препаратами, сбивающими температуру. "Жар — это защитная реакция организма. При повышенной температуре быстрее и в больших количествах вырабатываются защитные антитела, активнее и сильнее действуют ферменты, участвующие в обезвреживании или нейтрализации токсинов. Я не рекомендую принимать жаропонижающее при температуре 38 градусов, но в каждом конкретном случае, опять же, лучше прислушиваться к лечащему врачу", — отмечает доктор.

Медики предупреждают: не пренебрегайте больничным и постельным режимом. Кроме того, надо пить как можно больше травяных чаев, морсов, компотов, воды. Жидкость помогает "смыть" токсины, ускоряет выздоровление. Врачи также рекомендуют заблаговременно сделать прививку от гриппа. Прошлой осенью 46% процентов россиян последовали этому совету — рекордный показатель. Возможно, из-за этого и сохраняется относительно спокойная эпидемиологическая обстановка.