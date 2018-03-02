Около 500 московских пар приурочили свадьбы к 8 Марта

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Около 500 московских пар поженятся накануне весеннего праздника и сразу после него, церемонии в городских загсах пройдут 7 и 9 марта, сообщается на портале мэра Москвы.

"Почти 500 московских пар решили приурочить свадьбы к 8 Марта. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Церемонии в городских загсах пройдут накануне весеннего праздника, в среду, 7 марта (135 пар), и после него, 9 марта (344 пары), в пятницу, которая в этом году стала выходным днем", — говорится в сообщении. Отмечается, что непосредственно 8 марта браки регистрироваться не будут.

По словам начальника управления загса Москвы Ирины Муравьевой, многие молодожены стремятся провести церемонию в даты, связанные с разными праздниками.

"Существует убеждение, что правильно выбранный день свадьбы поможет создать по-настоящему крепкую семью", — сказала она. Наиболее популярными датами среди влюбленных она назвала день святого Валентина, день Петра и Февронии, день города, а также Красную горку (первые выходные дни после Пасхи).

Муравьева также отметила, что в день бракосочетания невесты услышат не только традиционные поздравления, но и специальные — в честь 8 марта.