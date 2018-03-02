Рогозин поручил создать единый центр компетенции по гальванике в Омске

ОМСК, 2 мар — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил технологам ПО "Полет" (филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") и омских филиалов ОДК и "Алмаз-Антей" обсудить параметры создания единого центра компетенций по гальванике. Об этом он рассказал по итогам посещения производственной площадки ПО "Полет".

"Здесь в Омске предприятия упраздненного "Спецстроя" сорвали сроки ввода в производство гальванического цеха, без которого невозможно начать работу, — сказал Рогозин, посетовав на то, что на предприятиях ракетно-космической промышленности царит дух натурального хозяйства, из-за чего зачастую они не могут становиться лидерами в производстве конкретной продукции. — Администрация области подтвердила, что есть и другие предприятия в регионе, которые обладают подобного рода компетенциями, в частности гальваническим производством. По моему поручению, в понедельник технологи всех трех предприятий обсудят перспективы создания единого центра компетенции по данному вопросу".

Он добавил, что поручил подготовить решение о создании этого центра и довести его до сведения всех остальных интегрированных структур ОПК.

Вице-премьер рассказал, что проблему с гальваническим цехом на "Полете", могут помочь разрешить предприятия, входящие в контур корпорации ОДК и "Алмаз-Антея". По его просьбе их руководители были вызваны на завод "Полет" и приняли участие в совещании. "Я спросил коллег из Роскосмоса, почему они застопорившись на собственной гальванике, не находят иных решений, которые позволили бы на самом деле заводу в Омске стать финалистом в кооперации с другими предприятиями ОПК того же самого региона? Как ни странно, для них это (такая возможность) было неожиданностью", — добавил зампред правительства.

Рогозин также заметил, что омскому предприятию не хватает технологической логистики. Он напомнил, что Коллегия ВПК рассматривает ОПК как комплекс, а не просто как набор производств, которые никак между собой не связаны.

"Для нас имеет большое значение, что предприятия, находящиеся в периметре разных государственных корпораций, могут и должны кооперироваться друг с другом, создавая на своей основе определенные центры компетенции, общие для всех, — заключил он. — Не нужно делать натуральное хозяйство на каждом заводе, нужно создать единый технологический взгляд, основанный на региональном принципе".