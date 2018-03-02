Сборная Уругвая сравнила базу ЧМ-2018 под Нижним Новгородом с домашней

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Игроки сборной Уругвая по футболу в ходе визита в Нижегородскую область сравнили свою спортивную базу на чемпионате мира по футболу 2018 года в городе Бор с домашней, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Спортивная база в Нижегородской области выбрана за высокое качество инфраструктуры. Мы осмотрели базу и прилежащие объекты. Именно качество инфраструктуры повлияло на наше решение о выборе базы. Выбранная для команды база похожа на домашнюю базу сборной Уругвая", — цитируются в сообщении слова помощника главного тренера сборной Уругвая Сельсо Отеро.
Визит делегации уругвайской команды на нижегородскую базу ЧМ состоялся после завершившегося в Сочи семинара для команд-участниц турнира. Отвечая на вопрос о планах и перспективах выступления уругвайской сборной на мундиале, Сельсо Отеро сказал, что "команда нацелена на самый высокий результат и хотела бы сыграть все семь матчей — это максимальное количество".
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Шесть матчей мирового футбольного первенства состоятся в Нижнем Новгороде.