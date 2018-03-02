Сборная Уругвая сравнила базу ЧМ-2018 под Нижним Новгородом с домашней

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Игроки сборной Уругвая по футболу в ходе визита в Нижегородскую область сравнили свою спортивную базу на чемпионате мира по футболу 2018 года в городе Бор с домашней, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Спортивная база в Нижегородской области выбрана за высокое качество инфраструктуры. Мы осмотрели базу и прилежащие объекты. Именно качество инфраструктуры повлияло на наше решение о выборе базы. Выбранная для команды база похожа на домашнюю базу сборной Уругвая", — цитируются в сообщении слова помощника главного тренера сборной Уругвая Сельсо Отеро.

Визит делегации уругвайской команды на нижегородскую базу ЧМ состоялся после завершившегося в Сочи семинара для команд-участниц турнира. Отвечая на вопрос о планах и перспективах выступления уругвайской сборной на мундиале, Сельсо Отеро сказал, что "команда нацелена на самый высокий результат и хотела бы сыграть все семь матчей — это максимальное количество".

Спортивный центр "Борский" включает в себя шестиэтажный гостиничный комплекс, футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и подогревом. В здании расположены 75 номеров для проживания, спа-комплекс, пресс-центр, зоны отдыха, тренажерный зал, медицинские кабинеты и фито-бар.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Шесть матчей мирового футбольного первенства состоятся в Нижнем Новгороде.

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