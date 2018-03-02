Путин рассказал, что работает, когда ему бывает грустно

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда ему бывает грустно, то он работает.
Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в конце выступления Путина на медиафоруме ОНФ провела блиц. Один из вопросов звучал так: "Когда бывает грустно, как поднимаете себе настроение?". "Работаю", — ответил Путин.
На вопрос о том, гулял ли он когда-нибудь по улицам города неузнанным и мечтал ли вообще об этом, президент ответил утвердительно.
Тимофеева при этом отметила, обращаясь к залу: "Так что можно, коллеги, президента встретить на улице". На что Путин заметил: "Маловероятно".