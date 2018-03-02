Путин пообещал приехать на Чукотку

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить Чукотку.

Вопрос о посещении этого региона главе государства задали ведущие медиафорума ОНФ в ходе блиц-опроса.

"Приеду обязательно", — сказал Путин. При этом глава государства не уточнил сроков своей поездки. "Скажу отдельно потом", — ответил он.

Путина, который ни разу не был на Чукотке, часто спрашивают о визите в этот регион. Во время дискуссии на прошлом медиафоруме ОНФ в апреле 2017 года глава государства, отвечая на блиц-опрос, признался, что хотел бы посетить Чукотский автономный округ из числа тех, где не был прежде.