Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что верит в народные приметы, а также рассказал, что отдыхает, меняя деятельность.

Отвечая на вопросы блиц-опроса, которые провели ведущие медиафорума ОНФ, Путин утвердительно ответил на вопрос о том, верит ли он в народные приметы.

Кроме того он поделился секретом, как ему удается запоминать большие объемы информации и много цифровых данных. "Если каждый день этим заниматься, то это не представляет труда", — сказал президент РФ.

Так же он рассказал, что для него является лучшим отдыхом. "Это ответ известный — смена деятельности", — поделился глава государства.