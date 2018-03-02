КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью развития детского телевидения, отметив, что нужна соответствующая комплексная программа.
"Я очень часто со своими коллегами на эту тему говорю, ответ, как обычно, один и тот же: для того, чтобы нормально канал функционировал нужна рекламная деятельность, но на детских каналах, кроме рекламы подгузников никакой другой рекламы вроде нет и не приносит никакого дохода", — сказал Путин.
Он отметил, что такие СМИ могут развиваться только за счет бюджетного финансирования, а его не хватает.
"Программа должна быть, не только речь должна идти о телевидении, должна быть комплексная программа", — заявил президент.