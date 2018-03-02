КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью развития детского телевидения, отметив, что нужна соответствующая комплексная программа.

В ходе медиафорума ОНФ одна из участниц подняла тему детских СМИ. По ее словам, надо активнее их развивать.

"Я очень часто со своими коллегами на эту тему говорю, ответ, как обычно, один и тот же: для того, чтобы нормально канал функционировал нужна рекламная деятельность, но на детских каналах, кроме рекламы подгузников никакой другой рекламы вроде нет и не приносит никакого дохода", — сказал Путин.

Он отметил, что такие СМИ могут развиваться только за счет бюджетного финансирования, а его не хватает.

"Программа должна быть, не только речь должна идти о телевидении, должна быть комплексная программа", — заявил президент.