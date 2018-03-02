КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сила духа России заключается в людях, а также рассказал, как, по его мнению, лучше всего бороться с ленью.

В ходе общения с журналистами медифорума ОНФ сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева задала главе государства вопросы в форме блиц-опроса.

На вопрос о том, что является для него главным в жизни, Путин ответил — результат. Заключительным стал вопрос о том, в чем сила России. "В людях", — уверенно ответил он.

Также президент рассказал, почему носит часы на правой руке. "Чтобы из не выковыривать оттуда (из-под рукава), значит, они у меня висят обычно здесь, на запястье. А если их на левую руку повесишь, то заводная головка, она крутится, неудобно, больно. Поэтому я сюда их перевесил. Это давно", — уточнил он.

Кроме того, по мнению российского лидера, работа — лучший способ победить лень.

"Работать", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как бороться с ленью.