Путин рассказал, что смотрит в новогоднюю ночь

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что он смотрит в Новый год, когда вся страна смотрит выступление президента перед боем курантов, рассказал, что тоже ждет и смотрит это выступление.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в конце выступления Путина на медиафоруме провела блиц. Один из вопросов звучал так: "Новый год не Новый год без поздравления президента. Мы все смотрим в разных часовых поясах в разное время, а что делаете вы?".

"Я тоже смотрю и жду выступления президента, честное слово", — ответил Путин под аплодисменты и смех зала.