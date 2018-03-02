Топилин рассказал о ключевом направлении программы "Доступная среда"

КОСТРОМА, 2 мар — РИА Новости. Программа "Доступная среда" в 2020-2025 годах будет посвящена, прежде всего, реабилитации инвалидов, сообщил журналистам в пятницу министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
Он отметил, что в данном ключе очень важно трудоустройство людей с ограниченными возможностями.
Топилин рассказал, что он посетил в Костромской области, в частности, детский дом-интернат, где, по его мнению, очень хорошо работают с детьми с отклонениями.
"Если мы эту работу выстроим детально, глубоко, профессионально…, у нас не будет проблемы неврологических интернатов, по крайней мере в таком объеме, в котором она есть сейчас", — добавил министр.
Он подчеркнул, что цель программы "Доступная среда" — повышение качества жизни инвалидов, чему будут способствовать, в частности, создание программ работы инвалидов и разработка технологий их проживания с сопровождением.