Топилин рассказал о ключевом направлении программы "Доступная среда"

КОСТРОМА, 2 мар — РИА Новости. Программа "Доступная среда" в 2020-2025 годах будет посвящена, прежде всего, реабилитации инвалидов, сообщил журналистам в пятницу министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Топилин напомнил журналистам о том, что буквально на днях программа "Доступная среда" была продлена до 2025 года. Он отметил, что до этого она была посвящена в основном вопросам создания безбарьерной среды для инвалидов. "С 2020 года мы хотим ключевым направлением программы сделать именно реабилитацию и раннее выявление различных отклонений, различные виды помощи, в том числе, связанные с сопровождаемым проживанием", — сказал министр.

Он отметил, что в данном ключе очень важно трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

Топилин рассказал, что он посетил в Костромской области, в частности, детский дом-интернат, где, по его мнению, очень хорошо работают с детьми с отклонениями.

"Нам очень важно понять все эти технологии, чтобы во всех учреждениях и во всех регионах у нас были стандартные, признанные методики раннего выявления возможностей детишек… Понятно, что все зависит от степени и глубины заболевания. Но очень важно этим заниматься с самого раннего возраста", — пояснил Топилин.

"Если мы эту работу выстроим детально, глубоко, профессионально…, у нас не будет проблемы неврологических интернатов, по крайней мере в таком объеме, в котором она есть сейчас", — добавил министр.

Он подчеркнул, что цель программы "Доступная среда" — повышение качества жизни инвалидов, чему будут способствовать, в частности, создание программ работы инвалидов и разработка технологий их проживания с сопровождением.