Путин похвалил журналиста, рассказавшего на медиафоруме о рождении сына

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил молодого журналиста, упомянувшего на медиафоруме о рождении сына.

Президент в пятницу принимает участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Один из вопросов главе государства задал журналист газеты "Мичуринская мысль" из Тамбовской области Евгений Поляков.

"Мне 24 года, у меня пару дней назад родился сын", — добавил, представившись, журналист. Реплика об отцовстве вызвала аплодисменты зала.

"Поздравляю вас. Вы молодец, что сказали об этом, чтобы девушки не задавались", — сказал Путин с улыбкой.

Журналист продолжил, что у него в семье есть и три младших брата, уже сейчас все обеспокоены их будущей профессией, образованием. Упомянув об одном из тезисов послания президента Федеральному собранию, он поинтересовался, "как современные школьники со всей России смогут получить так называемый билет в будущее, и что он им даст".