В России продолжат субсидирование сельхозпроизводителей

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Субсидирование сельхозпроизводителей будет продолжено, но нужна программа в сфере переработки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы субсидирует и будем продолжать субсидировать, но еще лучше, если то, что производится, будет нацелено на развитие животноводства. Нам нужно решить вопрос по говядине на ближайшие года по закрытию собственного рынка. Мы планируем в самое ближайшее время продавать больше, чем закупаем", — сказал президент участникам медиафорума ОНФ, который проходит в Калининграде.

"Нужна программа по поддержке переработки. Скоро у нас будет встреча с сельхозпроизводителями, думаю, мы на все эти темы поговорим", — добавил Путин.