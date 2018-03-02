Путин призвал как можно скорее воссоздать систему медицинских профосмотров

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Необходимо воссоздать систему медицинский профосмотров, в том числе для борьбы с онкозаболеваниями, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Вот с онкологией есть проблема: улучшение есть, позитивная динамика есть, но она не такая, как, скажем, в кардиологии и в сосудистой хирургии. Связано это в том числе с профилактическим осмотром своевременным, которого действительно нет, и нужно его воссоздать", — сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Как отметил Путин, ранее власти начали восстанавливать эту систему, но Минздрав оказался не готов к такому объему работы из-за нехватки средств и кадров. "Но это надо делать, постепенно все это нужно восстанавливать", — сказал глава государства.

"Систему надо создавать, будем делать это как можно быстрее. Я почему об этом сказал, если не сконцентрировать на этом ресурсы и административные, и финансовые, то и результата не будет", — сказал он.

Правительство, по его словам, должно будет подготовить специальный план по борьбе с онкологией, который будет включать все меры — профилактику, переоснащение больниц, переподготовка кадров, — комплексную совместную общенациональную задачу.