Участников "Лидеров России" пригласят в правительство и крупные компании

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Многих участников конкурса "Лидеры России" готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Молодые люди эти, действительно, любо дорого посмотреть, вот реально талантливые и перспективные люди. Некоторые из них уже добились серьезных результатов. По поводу того, что на них, в хорошем смысле этого слова, глаз положили, да, это так. И я знаю, что некоторых уже намерены пригласить, причем на очень высокие позиции и в правительстве, и в региональные структуры, и в наши крупнейшие компании. Я думаю, в ближайшее время это произойдет", — заявил Путин на медиафоруме ОНФ.

По словам главы государства, конкурсы и чемпионаты среди представителей разных профессий являются одним из способов поиска талантливых людей, "которые способны на достижение высоких результатов и которые нужны стране".

"И очень важно, чтобы это было не "позвоночное право", как говорили в Советском Союзе, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам", — подчеркнул Путин.