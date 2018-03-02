Путин призвал включить экономические механизмы для борьбы со свалками

КАЛИНИНГРАД, 2 мар – РИА Новости. Повысить ответственность за несанкционированные свалки самое легкое, но нужно включать экономические механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается повышения ответственности, то у нас с этим, как говорят, не заржавеет. Это самое простое. И сейчас в Госдуме находится соответствующий законопроект. Он, по-моему, во втором чтении уже прошел, это будет сделано, и в данной ситуации это и правильно. Это нужно сделать", — сказал Путин на пленарном заседании на медиафоруме ОНФ в Калининграде.

Он подчеркнул, что просто ужесточать ответственность "недостаточно". "Нужно включать совершенно другие, в том числе, экономические механизмы решения проблемы. Вы правы абсолютно в том, что нельзя просто взять и перетащить свалку с одного места на другое или ее закрыть и тут же рядом начать что-то другое ", — отметил президент.