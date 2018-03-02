На профориентацию российских школьников выделят миллиард рублей в 2018 году

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. В 2018 году на профориентацию школьников в России будет выделен 1 миллиард рублей, заявил президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

"Мы предполагаем выделить на это (на раннюю профориентацию школьников) 1 миллиард в текущем году. Где-то около 100 тысяч школьников от 6 до 11 класса, если захотят, должны будут пройти какую-то типа стажировку в наших ведущих учреждениях, промышленных предприятиях так, чтобы ребятам было интересно", — сказал Путин.

По его словам, после этой профориентации будущие абитуриенты смогут поступить либо в колледж, либо в среднее учебное заведение, либо в высшее учебное заведение.

"Если она (инициатива) пойдет так, как мне бы хотелось, мы ее расширим, будет не 1 миллиард в 2019 году, а больше. Будет не 100 тысяч школьников, а 200-500 тысяч", — добавил глава государства.