Путин призвал совершенствовать систему здравоохранения

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Полностью менять систему здравоохранения в России не нужно, необходимо улучшать существующую, заявил президент РФ Владимир Путин.

Участница медиафорума Общероссийского народного фронта высказалась в пользу необходимости новой системы здравоохранения с акцентом на профилактике, а не на лечении, и в этом контексте о переименовании министерства здравоохранения в министерство здравосохранения.

"Здравоохранение и так — сохранение, давайте мы не будем жонглировать словами, дело ведь не в этом, дело в том, чем мы это наполним с вами, да, во-первых. А во-вторых, что значит поменять всю систему, нам нужно совершенствовать то, что есть. В принципе, у нас прогресс заметный в области здравоохранения", — сказал Путин, отвечая на вопрос.