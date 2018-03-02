МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что порядка 10 миллиардов рублей в 2018 году дополнительно выделено на переоснащение детских поликлиник и отделений в больницах.

"Принято соответствующее решение о выделении дополнительных на 2018 год 10 миллиардов рублей для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в больницах", — сказал Путин, отвечая на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".

Президент также отметил, что эксперимент "бережливых поликлиник" уже начал реализовываться в Калининграде, Ярославле и Севастополе.

"У нас уже начался эксперимент по так называемой "бережливой поликлинике". "Бережливой" не в смысле сбережения имущества и денежных средств, а сбережения как раз здоровья и времени тех, кто пользуется услугами этих поликлиник. Такие эксперименты проводятся, кстати, и здесь, в Калининграде… Такой же эксперимент проводится, по-моему, в Ярославле и в Севастополе и он идет успешно. Это в принципе связно с лучшей организацией работы медицинского учреждения", — сказал президент.

"Поэтому, надеюсь, с мертвой точки это все сдвинется, но у нас это дополнительные деньги, еще и программой предусмотрено соответствующее развитие вот этой поликлинической помощи, в том числе и цифровизация. Вот там где я был, а я был в нескольких лечебных заведениях подобного рода, там действительно работа организована очень по-современному", — добавил Путин.